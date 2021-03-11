Сеул, , 13:44 — REGNUM На американских военных базах, расположенных на территории Южной Кореи, продолжают выявлять случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Командования силами США в Южной Корее (USFK).

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По их словам, коронавирус был выявлен у девяти военнослужащих, прибывших в Южную Корею в период с 22 февраля по 8 марта.

Известно, что шесть инфицированных удалось выявить при въезде в страну, ещё троих — в ходе карантина. В настоящее время инфицированные изолированы и находятся на лечении на базах в Пхёнтхэке и Осане.

Общее число подтверждённых случаев на американских базах в Южной Корее увеличилось до 783.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 465 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 94 198.

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