Омск, , 13:39 — REGNUM Следствие начало проверку по факту падения сосульки на голову школьницы на улице Серова в Омске. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 марта в пресс-службе следственного управлении СКР по Омской области.

Следите за развитием событий в трансляции: «Погодные аномалии охватили Россию и мир: что происходит – трансляция»

Девочку осмотрели медики. На место происшествия выехал следователь.

«В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям (бездействию) работников организации, обслуживающей дом, с которого упал лёд», — уточнили в ведомстве.

Инцидент прокомментировали в департаменте образования администрации Омска.

Выяснилось, что сосулька упала на проходившего вдоль дома ребёнка по пути в школу №162. Ориентировочный адрес — улица Серова, 32. Девочка самостоятельно вернулась в школу, где медработник оказал её первую помощь. Администрация учреждения вызвала скорую помощь и родителей. Ребёнок с матерью находился в ДГКБ-3, в настоящее время обе отправлены домой.

По данным областного минздрава, у школьницы диагностировали ушиб мягких тканей головы и предплечья.

В администрации Ленинского округа Омска пояснили, что 8 марта в ходе рейда было выявлено наличие ледяных образований на кровлях административных зданий на ул. Серова, 28, 30, 32. Ведётся работа по определению собственников зданий для привлечения к административной ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, в Томске 10 марта было зафиксировано два случая падения снега на людей.

Читайте также: В Томске снег с крыш рухнул на двух женщин