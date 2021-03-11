Уфа, , 13:43 — REGNUM Микроавтобус с пассажирами сбил женщину на остановке общественного транспорта в Уфе. Об этом 11 марта сообщает пресс-служба ГИБДД по Башкирии.

Сообщается, что дорожно-транспортное происшествие произошло днем 11 марта остановке общественного транспорта «Дом Печати».

Микроавтобус «Форд Транзит», в салоне которого находились 10 пассажиров, ехал по маршруту №277. В какой-то момент автотранспортное средство наехало на женщину, которая стояла на остановке общественного транспорта. Ее срочно доставили в больницу.

Отмечается, что пассажиры в автобусе не пострадали. Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии по факту гибели двух человек в ДТП на трассе возбудили уголовное дело.

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