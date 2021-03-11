Москва, , 13:37 — REGNUM Правительство России направит в Кемеровскую область свыше 200 млн рублей на выплаты работникам шахты «Алексеевская», сообщил 11 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

«В Кемеровской области мы с губернатором детально обсудили ситуацию, которая возникла на шахте Алексеевская. Правительство направит более 200 млн рублей на погашение задолженности по зарплате работникам этого предприятия», — сказал он.

Мишустин поручил довести средства до людей «как можно быстрее». По его словам, необходимо «строго контролировать, чтобы впредь подобные случаи не повторялись».