Нерчинск, Забайкальский край, , 13:37 — REGNUM До 100 человек ежедневно проходят вакцинацию от COVID-19 в поликлинике Нерчинска, сообщает сегодня, 11 марта, пресс-служба правительства Забайкалья.

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Отмечается также, что в районе работает два пункта вакцинации, где ожидаются новые поставки инъекции. Как только она поступит в муниципалитет, возобновится прием пациентов на вакцинацию.

«У нас развёрнуто два пункта вакцинации. Первый — прививочный кабинет поликлиники, где принимают от 50 до 100 человек в день. Второй — пункт вакцинации, который располагается в участковой больнице села Зюльзя», — сообщила главный врач Нерчинской ЦРБ Анна Вечканова.

За весь период программы по вакцинации населения от коронавируса в Нерчинский район пришло 1030 доз вакцин. Сейчас все они уже проставлены жителям, медработники ждут новые поставки доз вакцины.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой: на11 марта 2021 года общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 39 759 человек, причём 89 из них обнаружили за последние сутки. Основная задача — привить 60 процентов населения Забайкалья.

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