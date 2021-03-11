Ванкувер, Канада, , 13:36 — REGNUM Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Ванкувер Кэнакс» планирует обсудить с российским защитником Никитой Трямкиным его планы по продолжению карьеры. Об этом 11 марта сообщил журналист Эллиотт Фридман в Twitter.

«Ванкувер» обратится к нему с целью выяснить, что он намерен делать», — написал Фридман.

В сезоне 2020/21 Трямкин играл в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за «Автомобилист». На его счету 65 матчей, четыре шайбы и 13 результативных передач. Екатеринбургский клуб проиграл омскому «Авангарду» в первом раунде плей-офф.

В 2014 году Трямкин был выбран «Ванкувером» в третьем раунде драфта НХЛ под общим 66-м номером. Он играл в НХЛ в сезонах 2015/16 и 2016/17.

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