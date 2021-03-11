Джакарта, , 13:35 — REGNUM В общей сложности 153 тысячи автомобилей выехали из столицы Индонезии Джакарты и ее городов-спутников: Богор, Тангеранг, Бекаси и Депок на праздник Исра Мирадж, вознесение пророка Мухаммеда, сообщает сообщает CNN Indonesia.

Этот показатель на 24% больше по сравнению с обычным трафиком. Согласно полученным данным, из Джакарты на восток выехало 72 408 автомобилей. Затем 47 460 автомобилей направились на запад. Ещё 34 027 транспортных средств направились на юг.

Ранее министр трудовых ресурсов Ида Фаузия фактически обратилась к рабочим с призывом отложить выезд за город на праздник.

Как сообщало ИА REGNUM, полиция Индонезии усилила безопасность туристических зон на Бали во время проведения Балийского Нового года.

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