Элиста, , 13:35 — REGNUM В Республике Калмыкия в 2020 году было построено 87,5 тыс. кв. метров жилья или 110% к плановому показателю. Об этом сообщил глава региона Бату Хасиков.

«В прошлом году в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда» было построено 87,5 тыс. кв. метров жилой недвижимости или 110% к плановому показателю, тогда как годом ранее — 101%», — отметил глава республики.

По словам Хасикова, жители стараются использовать при покупке жилья льготные программы кредитования. Так, в 2020 году при получении ипотечных кредитов такой возможностью воспользовались около 300 из 3 146 человек.

В 2021 году в Калмыкии планируется построить и ввести в эксплуатацию 92 тыс. кв. метров жилой недвижимости — многоквартирных и индивидуальных домов. Работы будут проводиться в рамках реализации, в том числе, программы «Стимул», которую в Калмыкии запустят впервые.