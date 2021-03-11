Москва, , 13:35 — REGNUM В России на время проведения посевных работ стоитзафиксировать цены на основные виды удобрений. С таким предложением 11 марта на заседании правительства РФ выступил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

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«По нашему мнению, возможно зафиксировать стоимость основных видов минеральных удобрений как минимум на ближайшие два-три месяца для штатного проведения посевной», — пояснил глава федерального ведомства.

Он уточнил, что справедливая цена равна среднему уровню 2019 года плюс прогнозируемый уровень инфляции на 2021 год. При этом Патрушев подчеркнул, что предпосылок для дефицита удобрений нет.

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«По предварительным расчётам, объём приобретения в текущем году будет на 0,5 млн тонн больше уровня 2020 года и составит 4,5 млн тонн», — сказал министр.

Всего, по словам Патрушева, для проведения весенних полевых работ аграриям необходимо закупить еще 1,4 млн тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Минсельхоза, к первой декаде марта российский АПК уже обеспечил себя минеральными удобрениями на 40% от годового плана. В Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) уточнили, почти 60% поставок в первые месяцы года приходится на азотные удобрения.