Симферополь, , 13:43 — REGNUM Глава Крыма Сергей Аксёнов поручил провести служебную проверку из-за нецензурной брани министра культуры региона Арины Новосельской, прозвучавшей в ходе совещания об инфраструктурных проектах 11 марта. Совещание транслировалось в прямом эфире.

Министр Новосельская при включенном микрофоне возмутилась неполадками со связью и посетовала, что нечто «…поставили, как обезьяне!» Перед этими словами прозвучало ругательство.

Аксёнов потребовал, чтобы Новосельская успокоилась. Затем он обратился к вице-премьеру Михаилу Назарову, который курирует министерство культуры, и поручил провести служебное расследование.

Новосельская принесла извинения участникам совещания. «Коллеги, простите, пожалуйста, у меня машина отключилась», — сказала она.