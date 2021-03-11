Киев, , 13:47 — REGNUM Украинский блогер и политик Анатолий Шарий рассказал, на основании чего министерство юстиции Украины пытается запретить «Партию Шария». Он опубликовал текст официального обращения минюста Украины в суд в своём YouTube-канале.

Из документа следует, что партия, созданная в 2019 году, должна быть запрещена, поскольку с 2014 года Шарий постоянно критиковал власти Украины, выступая публично, в том числе в эфире российских телеканалов. Ни об одном преступлении, совершённом членами партии, или от её имени, в обращении не сказано.

Блогер отметил, что в отношении него нет ни одного приговора суда, только документы о подозрении. Кроме того, он юридически не является лидером своей партии.

Шарий напомнил, что в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко было возбуждено несколько десятков уголовных дел, в том числе по статье «Госизмена», однако власти Украины не запретили на этом основании его партию «Европейская солидарность».

«Когда посадили по приговору Юлию Тимошенко (бывшего премьер-министра Украины — ИА REGNUM), не запретили её партию. Януковичу (бывшему президенту Украины Виктору Януковичу — ИА REGNUM) в голову такие мысли не приходили. Этим приходят», — сказал блогер.

Он подчеркнул, что в конституции Украины чётко перечислены все случаи, когда деятельность политсилы может быть запрещена, и отметил, что его партия не подпадает ни под один пункт.

Напомним, ранее минюст Украины через Окружной административный суд Киева инициировал запрет «Партии Шария». Слушание по данному делу назначено на 6 апреля 2021 года.

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