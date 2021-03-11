Москва, , 13:37 — REGNUM По итогам февраля 2021 года в Москве было продано на 9% меньше новых легковых машин, чем в феврале прошлого года. Об этом сообщается на сайте агентства «Автостат».

Так, в прошлом месяце в российской столице было реализовано 14,7 тыс. новых легковушек. Среди них оказались 876 экземпляров KIA Rio, 636 кроссоверов Hyundai Creta и 479 седанов Hyundai Solaris, а также 429 единиц Volkswagen Tiguan, 417 седанов Toyota Camry и 413 кроссоверов Toyota RAV4.

Кроме того, в феврале москвичи приобрели 392 автомобиля Volkswagen Polo, 388 экземпляров Mazda CX-5, 349 лифтбеков Skoda Rapid (349 шт.) и 329 кроссоверов Nissan X-Trail.

Напомним, в феврале 2021 года продажи в России подержанных легковых авто снизились на 4,3% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Так, в прошлом месяце на вторичном авторынке России было перепродано 390 тыс. легковых авто.

Читайте также: Названы сроки появления в России кроссовера Haval Jolion