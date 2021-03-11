Чита, , 13:31 — REGNUM ДТП со смертельным исходом привело к аресту водителя, который вечером 7 марта 2021 года на трассе Чита — Забайкальск в Оловяннинском районе, управляя автомобилем Toyota Corolla в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и сбил 15-летнего подростка, идущего по обочине. От полученных травм юноша скончался на месте.

Как сообщает региональное СУ СК РФ, сегодня, 11 марта, суд удовлетворил ходатайство следователей об избрании в отношении обвиняемого мужчины меры пресечения в виде содержания под стражей.

Суд учел доводы следствия, что, оставаясь на свободе, обвиняемый может скрыться от органов следствия и суда. Кроме того, суд учел характеризующий материал, представленный следователями.