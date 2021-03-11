Нижний Новгород, , 13:31 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 11 марта исследования на наличие коронавируса провели в отношении 2 333 299 человек. Об этом свидетельствуют данные регионального министерства здравоохранения.

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В среднем за неделю охват тестированием составил 138,1 теста на 100 тыс. населения. Показатель держится на сниженном уровне в течение последних трёх месяцев.

За минувшие сутки обследованы на коронавирус 3992 нижегородца. Накануне тесты сдали 1688 жителей региона. По сравнению с объёмом тестирования в ноябре прошлого года, когда ежедневно проводилось до 18 тыс. исследований, охват тестированием значительно снизился.

Отметим, по данным Росстата на 1 января 2020 года, население Нижегородской области составляет около 3,202 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки 15 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 10 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе. Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 2598 человек.

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