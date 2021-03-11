Мадрид, , 13:31 — REGNUM Министр промышленности, торговли и туризма Рейес Марото 10 марта удивила всех, особенно свою коллегу по кабинету министров Кристину Дариас, главу министерства здравоохранения, объявив в эфире телеканала «Antena 3», что ковид-паспорт или его цифровой вариант могут быть доступны уже в мае 2021 года. Об этом пишет издание La Razón.

«Правительство работает над тем, чтобы как можно скорее иметь ковид-паспорт», — заявила она, сославшись на тот факт, что это будет способствовать «безопасному передвижению» для людей, перенесших коронавирус.

Марото надеется, что от 30% до 40% населения будут вакцинированы в апреле 2021 года благодаря четырем разным разрешенным вакцинам. Задача Марото — как можно более массово провести Международную выставку FITUR и Mobile World Congress (Выставку мобильной индустрии) но, похоже, она не советовалась о своих действиях с человеком, ответственным за здравоохранение — Кристиной Дариас, чья команда не переставала повторять, что чёткого решения по такому документу пока нет, и данный шаг может вызвать ряд проблем. В кабинете Дариас отмечают, что если человек не может получить доступ к вакцине, потому что он не вошел ни в одну из приоритетных возрастных групп или работников, он может быть подвергнут двойному наказанию, поскольку, помимо отсутствия иммунитета от вакцины, он также понесет наказание за отсутствие ковид-паспорта. В сфере труда может случиться так, что работники будут вынуждены получить его, чтобы сохранить или получить работу.

Этот паспорт или электронная карта будет включать информацию о COVID-19, например, был ли этот человек вакцинирован и когда, или прошел ли он ПЦР или какой-либо экспресс-тест. Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейской комиссии, отметила 25 февраля, что в ЕС начался этап проектирования. Паспорт будет основан на медицинском статусе, чтобы облегчить поездки на отдых или по работе. Она также почеркнула, что он будет работать в рамках свободного передвижения по Европе, но не сможет соответствовать правилам его использования в разных странах, поскольку это будет зависеть от каждого государства-члена.