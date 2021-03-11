Чебоксары, , 13:31 — REGNUM В Комсомольском районе Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, которого обвиняют в мошенничестве на 1,1 млн рублей. В числе жертв оказались родственники, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Чувашской Республики.

Перед судом предстанет 66-летний сельчанин. Следствие полагает, что в 2018 году фигурант уголовного дела получил от двух родственников более 800 тыс. рублей. По данным прокуратуры, он использовал различные предлоги, в том числе якобы планировал организовать бизнес по выращиванию крупного рогатого скота.

Также следствием установлено, что мужчина получил 375 тыс. рублей в одной из кредитных организаций. Таким образом, общая сумма ущерба оценивается в 1,1 млн рублей.

«При этом он скрывал наличие у него других непогашенных кредитов, уверял потерпевших в своей платежеспособности, изначально не намереваясь возвращать долги», — считают в надзорном ведомстве.

Обвинение предъявлено по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в крупном размере»), ч. 1 ст. 159.1 УК РФ («Хищение денежных средств заемщиком путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений»). Расследование завершено, материалы дела переданы в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2021 года 39-летний чебоксарец, поверив мошенникам, остался без 700 тыс. рублей, оформив 12 займов. По его словам, ему позвонил якобы силовик и убедил в том, что он может получить компенсацию в рамках уголовного дела, заведённого в отношении организации по продаже пищевых добавок. После этого посыпались звонки от «юристов и страховых агентов», которые запросили деньги на оказание услуг.

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