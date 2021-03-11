Москва, , 13:30 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручение проработать вопрос об источниках финансирования программы «Дети Арктики», сообщили в пресс-службе правительства.

«Проработать вопросы об источниках финансирования программы «Дети Арктики» и о возможности ее включения в государственную программу «Социально-экономическое развитие Арктической зоны», — говорится в сообщении.

Отмечается, что поручение дано Минвостокразвития, Минпросвещения, Минтруду и Минфину РФ, срок — до 30 мая 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство РФ изменило правила прохождения проверок в Арктической зоне. Согласно документу, через пункты пропуска в Арктике ускорится прохождение товаров и транспорта благодаря закреплению полномочий по проведению проверок за таможенными органами.