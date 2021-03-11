Нур-Султан, , 13:30 — REGNUM Российские фристайлисты Максим Буров, Любовь Никитина и Павел Кротов выиграли соревнования смешанных команд по лыжной акробатике на чемпионате мира, который проходит в Алма-Ате (Казахстан).

Буров, Никитина и Кротов набрали в общей сумме 300,94 балла. Второе место заняла сборная Швейцарии, набравшая 293,46 балла. Замкнула тройку команда США с результатом 283,97 балла.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта Максим Буров выиграл соревнования по лыжной акробатике и стал двукратным чемпионом по фристайлу.

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