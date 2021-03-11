Санкт-Петербург, , 13:33 — REGNUM Гости праздника Масленицы на Елагином острове в Петербурге смогут подобрать себе крафтовых сыров и послушать «Домострой». ЦПКиО им. Кирова представил подробную программу гуляний.

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Основные мероприятия под общим названием «Шуми, Масленица!» запланированы на воскресенье, 14 марта.

В центральной части парка будут организованы масленичные игрища и забавы. На большой ярмарке посетителям предложат блины, домашние пироги и горячие мясные закуски. На память можно будет приобрести сделанные вручную сувениры народных промыслов из бересты, глины, стекла и других материалов.

Всего будут работать шесть площадок с концертными, игровыми и развлекательными программами.

На «Обрядовой» с 13:00 до 18:00 гости могут познакомиться с народными традициями проводов зимы под выступления фольклорных коллективов «Домострой» и «Лад», а в конце каждого часа там же будут сжигать небольшие чучела Маслениц.

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«Сытный двор» будет открыт с 12:00 до 19:00. Туда привезут крафтовые сыры, мясные, рыбные деликатесы от фермеров из Ленобласти, Великого Новгорода и Пскова. Там же музыканты и артисты в течение дня обеспечат шумные гуляния, танцы и конкурсы, розыгрыши подарков. С 17:00 до 18:00 ожидается выступление новгородской фолк-рок группы «Малиновская банда».

На «Поляне кузнецов» с 12:00 до 19:00 запланированы мастер-классы и показательные выступления по художественной ковке от мастеров петербургских кузней, изделия можно будет и купить.

Площадка «Казачий стан» будет работать с 14:00 до 16:45. Здесь ожидаются молодецкие состязания, казачья джигитовка и 15-минутные показательные выступления профессиональных наездников каждые полчаса.

«Потешная площадь» ждет гостей с 13:00 до 19:00, там запланированы представления от театра Петрушки, уличных театров, фолк-шоу «Колесо», ансамбля «ГромГора» и других, исполнение народных песен и плясок.

В ожидании кульминации праздника взрослые и дети смогут отдохнуть в Музее художественного стекла, самостоятельно изготовить памятный сувенир на мастер-классах Творческой дачи или посетить шоу «Секрет стеклодува» в стеклодувной мастерской.

Завершатся гуляния сожжением огромного чучела Масленицы в 19:00 на Масляном лугу.

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