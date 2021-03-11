Уфа, , 13:32 — REGNUM Новый главный федеральный инспектор по Башкирии представлен в Уфе. Эту информацию подтвердили в пресс-службе администрации главы Башкирии.

Сообщается, что ранее эту должность занимал Михаил Закомалдин, но он ушел в отставку. В результате на должность главного федерального инспектора по Башкирии был назначен секретарь Межведомственного совета общественной безопасности региона Алексей Касьянов.

Он родился в Уфе 24 мая 1975 года. Стал выпускником Башкирского государственного университета. Работал в прокуратуре Уфы. Занимал должность зампрокурора Башкирии. С 2007 года по 2015 год был руководителем следственного управления Следственного комитета РФ по республике. С 2015 год по 2016 год работал в должности заместителя руководителя аппарата правительства Башкирии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин назначен заместителем вице-премьера республики.

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