Казань, , 13:41 — REGNUM В Татарии следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего 26-летнего сотрудника следственного управления, который обвиняется по ч. 2 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ, 24 декабря 2020 года в Казани обвиняемый, находясь за рулем автомобиля KIA в состоянии алкогольного опьянения, совершил столкновение с автомобилем такси, в котором находилась 17-летняя девушка. Пассажирка такси получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась через несколько часов в больнице.

Установлено, что за несколько дней до дорожно-транспортного происшествия обвиняемый был уволен со службы, но по инициативе следственного управления уголовное дело передали в производство отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по РТ. Мужчина вину признал в полном объеме.

«Следствие дало принципиальную правовую оценку действиям обвиняемого и в настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — уточняется пресс-службой.

Также ИА REGNUM сообщало, в октябре 2020 года в Татарии завершили расследование уголовного дела в отношении 43-летнего бывшего руководителя следственного отдела Набережных Челнов, его 35-летнего бывшего заместителя и 30-летнего следователя. Их в зависимости от роли каждого обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями, привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, незаконное освобождение от уголовной ответственности и халатности.

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