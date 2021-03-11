Вашингтон, , 13:27 — REGNUM Каждый четвертый гражданин США получил хотя бы одну инъекцию от коронавирусной инфекции, сообщает со ссылкой на источники New York Post.

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Энди Славитт, старший советник группы по борьбе с коронавирусом президента Джо Байдена, объявил об обновлении вакцинации в своем сообщении в Twitter.

Согласно последним данным федеральных центров по контролю и профилактике заболеваний, с момента начала работы по вакцинации в середине декабря в стране было введено более 95,7 миллиона доз COVID-19.

По данным центров, более 62,4 млн человек или 18,8% населения получили хотя бы одну прививку, в то время как 32,9 млн человек или 9,9% населения были вакцинированы полностью.

В настоящее время в США доступны три вакцины против COVID-19: двухдозовые вакцины от Pfizer и Moderna и недавно одобренная однократная вакцина от Johnson & Johnson.