Ташкент, , 13:26 — REGNUM Президент Киргизии Садыр Жапаров прибыл в Узбекистан с государственным визитом, сообщили 11 марта в пресс-службе киргизского лидера.

В международном аэропорту Ташкента главу государства встретил председатель правительства Узбекистана Абдулла Арипов. Жапаров планирует встретиться с узбекистанским лидером Шавкатом Мирзиёевым, а также со спикерами Сената и парламента республики.

Кроме того, в рамках визита состоится киргизско-узбекистанский бизнес-форум. Садыр Жапаров посетил площадь «Мустакиллик» в Ташкенте и возложил цветы к монументу «Независимости и гуманизма».

Ранее министр иностранных дел Киргизии Руслан Казакбаев заявил, что отношения с Узбекистаном за последние годы вышли на новый уровень стратегического партнерства.

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