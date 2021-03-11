Сеул, , 14:06 — REGNUM Иностранные инвесторы продолжают сбывать акции южнокорейских компаний. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Службы финансового надзора.

Согласно опубликованным данным, в феврале 2021 года иностранные инвесторы продали акции компаний Южной Кореи на сумму $2,86 млрд.

Чистый отток средств фиксируется в стране на протяжении трех месяцев подряд с декабря 2020 года.

Между тем, в феврале иностранцы выкупили биржевые облигации на сумму $8,9 млрд, что является самым большим показателем с января 2008 года. Приток средств в облигации фиксируется второй месяц подряд.

На конец февраля обменный курс вырос на 4,8 вон, до 1123,5 вон за $1. Среднесуточный объём валютных операций составил $27,8 млрд, что на $640 млн меньше, чем месяц назад.