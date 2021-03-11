Москва, , 13:23 — REGNUM Правительство России окажет поддержку перспективным исследования в сфере терапии рака, сообщил 11 марта премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

Он рассказал, что во время поездки по регионам в Новосибирске обсуждали достижения российской науки.

«Правительство поддержит перспективные исследования в области терапии рака. На это потребуется до 200 млн рублей», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, коллектив учёных НИИ биологии Иркутского государственного университета рамках проведения фундаментальных и прикладных исследований Байкала и Байкальской природной территории, приступил к созданию биополимерного пластика, который призван заменить синтетический.

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