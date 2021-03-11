Москва, , 13:25 — REGNUM Последнее место в рейтинге регионов по качеству образования в России заняла Ингушетия. Об этом 11 марта рассказал директор Федерального института оценки качества образования Сергей Станченко на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На втором месте в числе худших по качеству обучения в школах расположился Дагестан. Замыкает тройку аутсайдеров Чечня.

Четвертое место досталось Карачаево-Черкессии. Пятое место с конца рейтинга заняла Кабардино-Балкария.

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