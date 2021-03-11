Москва, 11 марта, 2021, 13:25 — ИА Регнум. Последнее место в рейтинге регионов по качеству образования в России заняла Ингушетия. Об этом 11 марта рассказал директор Федерального института оценки качества образования Сергей Станченко на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «В стране невыученных уроков». Реж. Юрий Прытков. 1969. СССР Школьный дневник

На втором месте в числе худших по качеству обучения в школах расположился Дагестан. Замыкает тройку аутсайдеров Чечня.

Четвертое место досталось Карачаево-Черкесии. Пятое место с конца рейтинга заняла Кабардино-Балкария.