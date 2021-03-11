Ростов-на-Дону, , 13:22 — REGNUM В Ростовской области нарастили темпы вакцинации от коронавирусной инфекции. Так, за истекшие сутки число участников прививочной кампании увеличилось более чем на 2,2 тыс. человек. Это следует из данных регионального оперштаба 11 марта.

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«На сегодняшний день прививки от новой коронавирусной инфекции сделали 97 611 человек, за сутки — 2 227. Из них завершили вакцинацию (двукратное введение вакцины) 43 459 человек, за сутки — 3 962», — уточнили в донском правительстве.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области планируется привить от COVID-19 более 2 млн человек, то есть 60% от численности населения. Однако процесс был несколько затянут по нескольким причинам, среди которых — график поставки вакцины и недостаточная активность желающих привиться.

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