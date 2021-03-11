Москва, , 13:26 — REGNUM Российский президент Владимир Путин обсудит вопросы повышения инвестиционной активности с крупными бизнесменами 11 марта. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он уточнил, что Путин 11 марта работает в Ново-Огарёве. Совещание с представителями крупного бизнеса — главное мероприятие его рабочего дня.

Российский лидер продолжает системно заниматься вопросами развития экономики в сложный период, когда страна выходит из кризиса, вызванного эпидемией COVID-19, пояснил представитель Кремля. В графике Путина также — международный телефонный разговор, а вечером — закрытые совещания и встречи.

Совещание с бизнесом в основном будет посвящено повышению активности инвестиций в российскую экономику. Ожидается объёмное, содержательное выступление президента.