Омск, , 13:19 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области скончались четыре человека с диагнозом «коронавирусная инфекция», сообщили ИА REGNUM 11 марта в оперативном штабе региона.

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За весь период пандемии жертвами COVID-19 стали 1255 жителей Омской области.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 11 марта в регионе выявлено 41 935 носителей коронавируса, выздоровели 32 595 человек.

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