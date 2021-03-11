Минск, 11 марта 2021, 13:21 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил новым начальником генерального штаба вооруженных сил — первым заместителем министра обороны страны Виктора Гулевича. Об этом 11 марта сообщает агентство БелТА.
«Глава государства назначил Гулевича Виктора Владимировича начальником генерального штаба вооруженных сил — первым заместителем министра обороны», — говорится в сообщении.
При этом до данного назначения Виктор Гулевич занимал должность командующего войсками Западного оперативного командования вооруженных сил Белоруссии.
Также известно, что данный пост до 26 января нынешнего года занимал Александр Вольфович, затем назначенный на должность государственного секретаря Совета безопасности республики.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил новым председателем Следственного комитета (СК) республики Дмитрия Гору.