Черкесск, , 13:18 — REGNUM В Карачаево-Черкесии с начала массовой вакцинации населения от коронавируса участниками прививочной кампании стал уже 9261 человек. При этом получили вторую дозу вакцины «Гам-КОВИД-Вак» 4644 человека, что составляет около 50% всех привитых.

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Всего в регионе для вакцинации граждан организована работа 13 прививочных пунктов во всех районах республики и крупных населенных пунктах. Кроме того, организована работа мобильных пунктов вакцинации, которые делают прививки на дому для лиц, которым в силу особенностей здоровья трудно самостоятельно посетить стационарные пункты вакцинации в медучреждениях.

Напомним, в 2021 году Карачаево-Черкесия должна получить 17 тыс. доз вакцины от коронавируса. В минздраве сообщили, что в скором времени в регион поступит втоаря российская вакцина — «ЭпиВакКорона».Читайте также: В Карачаево-Черкесию поступило еще более тысячи доз вакцины «Спутник V»