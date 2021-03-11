Москва, , 13:16 — REGNUM Сеть микроблогов Twitter не отреагировала на замедление работы со стороны Роскомнадзора. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Ответ на направленное Роскомнадзором в Twitter требование об удалении запрещённых материалов с детской порнографией, пронаркотическим и суицидальным контентом не поступал», — говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве рассчитывают, что компания предпримет «все необходимые меры по удалению упомянутой запрещённой информации», после чего проинформирует о соответствующих шагах Роскомнадзор.

Роскомнадзор подчёркивает, что работа Twitter должна быть приведена её владельцами на российской территории в соответствие с законодательством.