Лондон, , 13:16 — REGNUM Королева Великобритании Елизавета II, как ожидается, в ближайшие несколько дней поговорит с принцем Гарри по телефону и обсудит с ним последствия интервью, которое он и его супруга Меган Маркл дали телеведущей Опре Уинфри. Об этом 11 марта со ссылкой на источник сообщает газета Daily Mail.

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Собеседник издания подчеркнул, что 94-летний монарх придерживается «очень взвешенного, разумного подхода», такой же разумной считается и её решимость перехвалить инициативу в этом конфликте.

Также отмечается, что вся королевская семья была глубоко расстроена заявлениями Гарри и Меган.

Предполагается, что своим звонком королева попытается «умерить страсти» и «протянет личную оливковую ветвь Гарри и Меган, так как берёт на себя ответственность за последствия интервью».

Кроме того, по данным издания, Елизавета II выпустила специальную инструкцию для сотрудников королевского двора, чтобы предотвратить их участие в публичном обсуждении ситуации.

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Как сообщало ИА REGNUM, пока единственным официальным заявление после интервью британского принца Гарри и его супруги герцогини Сассекской Меган Маркл американской телеведущей Опре Уинфри стал комментарий слов Маркл о том, что некоторые члены королевской семьи были обеспокоены цветом кожи будущего ребёнка Гарри и Меган.

Британская королевская семья заявила, что серьёзно относится к словам Меган Маркл и принца о расизме. При этом было отмечено, что «некоторые воспоминания могут отличаться», подчеркнул, что Гарри, Меган и Арчи «остаются горячо любимыми членами семьи».