Улан-Батор, , 13:15 — REGNUM Монголия и Япония намерены реализовать двухэтапный «проект по укреплению потенциала общественного здравоохранения в чрезвычайных ситуациях и условиях пандемии Covid-19». Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Монголии.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: проблемы с вакцинами и рост заболеваемости – трансляция»

В рамках проекта Монголия получит вакцины от коронавируса для 1,3 млн человек и оборудование холодовой цепи для их хранения и транспортировки на безвозмездной основе от Японии через ЮНИСЕФ.

Напомним, в Монголии массовая вакцинация началась 23 февраля. По данным Минздрава, до 14 марта планируется вакцинировать 75 000 человек. Работники торговли и учителя начали получать первую дозу вакцины. После них начнут прививать граждан в возрасте от 50 до 60 лет.

В Монголии за минувшие сутки выявлено 80 новых случаев COVID, общее количество заражений в стране достигло 3 561. С начала пандемии в Монголии выздоровели 2 815, умерли 8 человек.