Москва, 11 марта, 2021, 13:17 — ИА Регнум. Первое место в рейтинге регионов по качеству образования в России занял Санкт-Петербург. Об этом 11 марта рассказал директор Федерального института оценки качества образования Сергей Станченко на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Главное здание СПбГУ

На втором месте расположилась Москва. Замыкает тройку лидеров Ленинградская область. Далее идут Калининградская и Ярославская области, занявшие четвертое и пятое место соответственно.

При этом Санкт-Петербург и Москва практически идентичны по общему баллу в рейтинге, отметил Станченко. Так, Петербург получил 92,1 совокупного балла, а столица — 92,0.

«Разница там очень незначительная, но пока так», — сказал Станченко.