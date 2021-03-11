Омск, , 13:13 — REGNUM По состоянию на 11 марта в Омской области коронавирус выявлен у 41 935 человек, в том числе за прошедшие сутки подтверждено 80 случаев заражения. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном оперативном штабе.

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Выздоровели ещё 278 человек. Общее число выздоровевших в регионе — 32 595 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта в Омской области было выявлено 70 носителей коронавируса, выздоровели 282 человека.

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