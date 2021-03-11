Уфа, 11 марта 2021, 13:15 — REGNUM Государственные награды России лучшим работникам предприятий Башкирии вручил глава региона Радий Хабиров. Об этом 11 марта сообщает пресс-служба главы республики.
Сообщается, что почетные грамоты, ордена, благодарности и звания за отличные результаты в работе получили 59 сотрудников предприятий региона, работающих в разных сферах экономики.
Хабиров поблагодарил врачей, педагогов, производственников, аграриев, спасателей, учёных, деятелей культуры, управленцев, журналистов за их труд. Слова благодарности он произнес в адрес ветеранов.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что медикам Башкирии вручили госнаграды за вклад в борьбу с коронавирусом.
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