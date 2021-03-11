Москва, , 13:13 — REGNUM Международный конкурс «Мой первый бизнес» — один из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей» — провел исследование предпринимательской инициативы среди российских школьников. В опросе приняли участие 4366 учащихся средних и старших классов со всей России. В результате удалось выяснить, что абсолютное большинство ребят хочет открыть свое дело и заниматься предпринимательством.

Данные опроса показали, что более 80% школьников хотят попробовать себя в бизнесе, причем 13,7% из них планируют начать двигаться в этом направлении уже в ближайшее время, параллельно с учебой. Еще 21% предполагает открыть свой бизнес сразу после окончания вуза, 35% — через 2 года после получения образования, еще четверть респондентов — через 5 лет после получения высшего образования / института, когда станут профессионалами в своей сфере.

Причем при анализе ответов учащихся и результатов опроса студентов, опубликованного ГК «ЭФКО» и АНО «Россия — страна возможностей» 25 января, видно, что нацеленность молодежи в России на предпринимательство высока и у школьников (80%), и у студентов (61%).

Кроме того, более 95% школьников уверены, что жители России относятся к предпринимателям позитивно или нейтрально, и лишь 5% респондентов считают отношение россиян к бизнесменам негативным.

Среди наиболее значимых преимуществ собственного бизнеса школьники назвали возможность реализации своих идей и создания новых продуктов (22,7%), перспективу развить личный бренд, получить признание и уважение в обществе (18,6%), возможность самостоятельно влиять на размер зарплаты (16,4%) и выполнять те проекты/задачи, которые нравятся (16,2%). Отсутствие начальника, возможность сформировать свою команду и гибкий график имеют значение только для 9% опрошенных.

«Каждый третий школьник считает, что для того, чтобы начать бизнес, необходима финансовая помощь (31,4%), 29,1% опрошенных считают важным экспертную поддержку, а 23,8% — сильную команду. Все эти составляющие амбициозные ребята находят, участвуя в конкурсе «Мой первый бизнес». Наставниками конкурсантов становятся лучшие предприниматели, а друзьями и коллегами — единомышленники. В этом и есть секрет успеха множества проектов, представленных в конкурсе. Лучшие участники получают ценные призы, среди которых ноутбуки, мобильные телефоны, бизнес-обучение, а также шанс выиграть грант на развитие своего продукта», — отметил заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов.

Самой перспективной сферой для старта своего дела школьники назвали искусство и моду (18,2%), в то время как студенты отдали предпочтение сфере услуг (19%). Также среди популярных направлений у школьников — культура и творчество (12%), маркетинг, реклама, PR, новые медиа (10,1%), киберспорт (10,1%), социальная сфера (7,7%) и торговля (7,6%), MedTech (медицинские технологии) (6,4%), сфера услуг (5,8%), техника (4,9%) и транспорт (3,7%).

12% школьников уверены, что иметь свой бизнес — это просто, ведь главная составляющая — это хорошая бизнес-идея. Тем не менее большинство ребят (более 50%) полагают, что одной идеи мало, ведь для своего бизнеса нужны навыки в сфере менеджмента, управления и продвижения. Пятая часть респондентов не считает бизнес сложной деятельностью, однако они отмечают, что перед стартом важно обучение (20%). Еще 16,5% российских школьников назвали предпринимательство тяжелым трудом, который требует много времени и отказа от других увлечений.

Насчет главного фактора успеха в бизнесе мнения учащихся разделились. Более половины отметили четко продуманный бизнес-план, каждый третий считает, что секрет успеха в том, чтобы много работать, каждый четвертый назвал прорывную инновационную идею, правильное определение целевой аудитории и продвижение. В вопросе необходимости образования для предпринимательства школьники были единодушны: более половины считают, что получение профильного образования желательно для предпринимателя, еще 27% назвали образование обязательной составляющей достижений в бизнесе.

«В рамках опроса ребята привели примеры успешных, с их точки зрения, предпринимателей. Большинство из них — современные российские бизнесмены, среди которых основательница «Wildberries» Татьяна Бакальчук, создатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера «Telegram» Павел Дуров, основатель компании «Додо Пицца» Федор Овчинников, директор IT-компании «iSpring» Юрий Усков, основатель холдинга «Like» Аяз Шабутдинов и другие. При этом, по мнению школьников, для современных предпринимателей характерны личностный рост, новые технологии и инвестиции. Это означает, что школьники активно интересуются развитием предпринимательства в России, изучают кейсы и ориентируются на современный российский опыт», — рассказал руководитель проекта «Мой первый бизнес» Евгений Исак.

И студенты, и школьники считают, что для развития предпринимательства среди молодежи необходимо привлекать ребят к реальным проектам, а также создавать специальные программы поддержки и льгот. Кроме того, школьники хотели бы уже сейчас иметь в своем расписании вводные курсы по предпринимательству (41%) и получить возможность пройти практику в крупных компаниях (46%).

Что касается гендерных отличий, 78% учащихся считают, что пол не влияет на достижение успехов в бизнесе, тем не менее 17,5% уверены, что мужчинам легче достичь высот. Только 4,5% школьников считают, что женщинам вести бизнес легче.

В топ-5 качеств, необходимых для предпринимателя, школьники выделили целеустремленность (59,3%), трудолюбие (52,7%), лидерские качества (38,2%), профессионализм (35,2%) и образованность (30,6%). А студенты, в свою очередь, также выделили организованность и умение договариваться.

Опрос проводился онлайн с 18 февраля по 10 марта среди учащихся средних и старших классов российских школ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, международный конкурс «Мой первый бизнес» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».