Элиста, , 13:12 — REGNUM Руководитель следственного управления СКР по Республике Калмыкия Алексей Сердюков временно отстранён от должности. По решению главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина в региональном управлении назначена служебная проверка.

«В Республике Калмыкия отмечены многочисленные факты вынесения региональным следственным управлением необоснованных постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел. При этом число расследованных уголовных дел, большинство из которых о преступлениях небольшой и средней тяжести, также незначительное», — уточнили в СКР.

Выявленные нарушения могли быть допущены ввиду управленческих ошибок и ряда других факторов.

ИА REGNUM напоминает, что 40-летний Алексей Сердюков — уроженец Норильска. В 2002 году после окончания Саратовской государственной академии права началась служба в органах прокуратуры и СКР. С декабря 2017 года по август 2020 года занимал должность первого заместителя руководителя СУ СКР по Пермскому краю. Имеет ведомственные и государственные награды.