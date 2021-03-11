Астана, 11 марта, 2021, 13:12 — ИА Регнум. Председатель правительства Казахстана Аскар Мамин поручил акимам (главам) регионов разработать план по модернизации 5 тыс. сельских школ, сообщает 11 марта издание InformBuro.

Николай Богданов-Бельский. У дверей школы (фрагмент). 1897

Премьер-министр отметил, что план необходимо разработать до 25 марта. Он должен содержать конкретные индикаторы по оснащению, ремонту, условиям безопасной среды, обновлению школьной мебели, библиотек и столовых.

Мамин также поручил увеличить государственный заказ на подготовку специалистов в колледжах до 20 тыс. мест. Региональным властям поручено провести профориентационную работу с выпускниками 9­-11-х классов.

Кроме того, власти республики планируют вдвое увеличить заработную плату учителей и стипендию студентов к 2024 году. Построить 800 новых школ и модернизировать 5 тыс. сельских школ.

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