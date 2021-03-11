Москва, , 13:11 — REGNUM Ряд пациентов, переболевших COVID-19, испытывают симптомы, которые медики начали характеризовать как «мозговой туман». Об этом журналистам заявил доктор медицинских наук, главный врач Психиатрической клинической больницы № 1 им. Н. А. Алексеева департамента здравоохранения Москвы Георгий Костюк.

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"[Что касается постковидных расстройств, то] мы описали это как «церебрастеническая симптоматика», и в психиатрической терминологии очень часто используются те слова и фразы, которыми пациенты сами описывают свое состояние, и вот у нас получило распространение такое словосочетание — «мозговой туман»: так пациенты описывают свое состояние [после выхода] из инфекционного процесса», — сказал Костюк.

По его словам, это выражается в когнитивных нарушениях в комплексе с нарушениями сна и тревогой, а у многих пациентов — с депрессивными проявлениями.