Курск, , 13:10 — REGNUM Руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курской области Алексей Назин отстранен от исполнения служебных обязанностей. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 марта в пресс-службе СУ СК РФ.

По итогам 2020 года в работе следственного управления СК России по Курской области был выявлен «ряд существенных недостатков». Это стало поводом для комиссионной служебной проверки руководителя, на время которой его отстранили от исполнения должностных обязанностей.

Курская область вошла в число четырёх регионов, к которым на расширенном заседании коллегии СК РФ предъявили претензии. В частности, председатель СК РФ Александр Бастрыкин раскритиковал их руководителей за недостаточное внимание к делам о защите жилищных прав сирот.

«Анализ работы этих подразделений показал, что причинами допущенных нарушений являются управленческие ошибки руководящего состава, недостатки в планировании, волокита при расследовании уголовных дел и проведении проверок по сообщениям о преступлениях, неправильно расставленные приоритеты в организации учебно-воспитательной работы региональных следственных управлений и иные факторы», — говорится в официальном сообщении Следственного комитета.

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