* АУЕ — запрещённая в России организация

Санкт-Петербург, , 13:30 — REGNUM Петродворцовый районный суд Санкт-Петербурга вынес решения по административным искам прокурора о признании запрещенной на территории России информации в нескольких группах так называемого движения АУЕ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в социальных сетях «ВКонтакте» и YouTube. Об этом 11 марта сообщили в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Фемида Дарья Драй © ИА REGNUM

По мнению прокурора, выявленные группы с блатной лирикой и тюремными стихами содержат информацию, оправдывающую противоправное поведение, нецензурную брань, способны вызвать у детей желание употребить наркотические средства, психотропные и одурманивающие вещества, табачные изделия, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, принять участие в совершении правонарушений и преступлений, азартных играх.

«Содержание данных ресурсов указывает на его причастность к международному общественному движению «Арестантское уголовное единство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) («Арестантское уркаганское единство», также встречается трактовка — «Арестантский уклад един»)», — уточнили в ОПС.

Напомним, решением Верховного Суда Российской Федерации от 17 августа 2020 года международное общественное движение «АУЕ» признано экстремистским и запрещенным на территории Российской Федерации.

«Указанная информация распространяет идеологию «АУЕ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), создает угрозу Конституционному строю РФ, поскольку пропагандирует философию «воров в законе» и тюремные «понятия», ставя их выше законодательства РФ, подрывает авторитет органов власти», — пояснили суть претензий прокурора в пресс-службе судов.

Доступ несовершеннолетних лиц к указанным группам не был ограничен техническими средствами, группы не содержат предупреждений о запрете их содержимого для просмотра лицами, не достигшими 18 летнего возраста.

Теперь эти группы по решению суда должны быть заблокированы для просмотра и участия.