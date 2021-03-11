Ульяновск, , 13:09 — REGNUM В Ульяновске завершено расследование уголовного дела в отношении бывшей заведующей детского сада, которой инкриминируется хищение бюджетных средств. Об этом сообщает следственное управление СКР по Ульяновской области.

Следствием установлено, что с августа 2016 года по сентябрь 2020 года фигурантка уголовного дела фиктивно устроила в детский сад свою знакомую на должность кастелянши, сторожа и дворника. По данным правоохранителей, начисляемую зарплату она присваивала, ущерб оценивается в 760 тыс. рублей.

Кроме того, в ведомстве полагают, что бывшая заведующая получила 30 тыс. рублей от жительницы города за зачисление её ребёнка в детсад.

Обвинение предъявлено по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ («Присвоение в крупном размере»), ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество с причинением значительного ущерба»). Дело передано в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года в Ульяновске вынесен приговор бывшей заведующей одного из детских садов. Её признали виновной во взяточничестве за приём детей в дошкольное учреждение. Решением суда она оштрафована на 800 тыс. рублей.

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