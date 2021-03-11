Новороссийск, Краснодарский край, , 13:08 — REGNUM Движение грузового транспорта ограничено на участке федеральной трассы М-4 «Дон» между Геленджиком и Новороссийском Краснодарского края 11 марта. Решение принято УГИБДД по региону в связи с сильным ветром.

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Ограничение распространяется и на малый грузовой транспорт, имеющий большую парусность. Водителям автомобильного транспорта рекомендуют воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов, при движении соблюдать внимательность внимательными и придерживаться низкой скорости, сообщили «Кубанские новости».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее синоптики распространили предупреждение о сильном, более 30 метров в секунду, ветре в Новороссийске при сохранении метели и низкой видимости.

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