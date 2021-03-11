Казань, , 13:16 — REGNUM В столице Татарии с 1 апреля по 31 мая пройдет традиционный двухмесячник по санитарной очистке и благоустройству территорий. 24 апреля объявлен общегородской субботник, сообщает пресс-служба мэрии.

Во время двухмесячника запланирована уборка дорог общего пользования, внутриквартальных проездов, скверов и парков, дворов и искусственных сооружений, посадка деревьев и кустарников. Участники акции ликвидируют стихийные свалки, очистят остановки общественного транспорта, светофоры и ограждения. К уборке также привлекут технику.

В 2020 году в Казани во время подобных двухмесячных работ отмыли 398 светофоров, очистили и поправили более 39 тыс. дорожных знаков, покрасили 448 опор дорожных знаков. По республике высадили свыше 1 млн деревьев и кустарников.

ИА REGNUM напоминает, лидерами по выработке твёрдых коммунальных отходов в России являются Москва, Подмосковье, Краснодарский край, Ростовская область и Татария. В среднем на каждого жителя России приходится 2,4 кубометра мусора за год.

Читайте также: Пять регионов России производят четверть всего мусора в стране — эксперты

Читайте также: В Татарии с обочин дорог собрали свыше 500 тонн мусора