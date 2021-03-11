Архангельск, , 13:07 — REGNUM В Архангельской области прививку от COVID-19 сделали более 12 тысяч человек старше 60 лет. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Категория жителей 60+ для нас приоритетна. Люди этой группы подвержены самым высоким рискам, поэтому вакцинируем их в первую очередь. На сегодняшний день это уже около 40% от общего числа вакцинированных в области», — прокомментировал исполняющий обязанности министра здравоохранения Архангельской области Александр Герштанский.

По данным ведомства, самому возрастному жителю региона, сделавшему прививку, исполнилось 98 лет.

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"Это жительница Северодвинска, после прививки она чувствует себя прекрасно», — уточнили в минздраве.

Напомним, в регионе работает 62 прививочных пункта.