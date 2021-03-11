Архангельск, 11 марта 2021, 13:07 — REGNUM В Архангельской области прививку от COVID-19 сделали более 12 тысяч человек старше 60 лет. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.
По данным ведомства, самому возрастному жителю региона, сделавшему прививку, исполнилось 98 лет.
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"Это жительница Северодвинска, после прививки она чувствует себя прекрасно», — уточнили в минздраве.
Напомним, в регионе работает 62 прививочных пункта.