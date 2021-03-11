Правительство РФ направит 2 млрд рублей на этап туристического кешбэка
Москва, 11 марта, 2021, 13:06 — ИА Регнум. Новый этап туристического кешбэка в России начнётся в 2021 году, сообщил 11 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.
По его словам, правительство возобновляет программу поддержки внутреннего туризма с возмещением части расходов отдыхающим — «туристический кешбэк».
«Эта мера беспрецедентная. При соблюдении минимальных требований людям напрямую возмещали до 20% стоимости тура», — заявил премьер-министр.
Мишустин напомнил, что в 2020 году на программу направили 1 млрд рублей.
«Сегодня выделим два миллиарда рублей на продолжение программы, её новый этап начнём уже в марте этого года», — объявил глава правительства.
Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала, что программой воспользовались около 350 тысяч отдыхающих.