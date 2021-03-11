Москва, , 13:06 — REGNUM Последствия проседания мировой экономики из-за пандемии коронавируса ещё предстоит оценить. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: проблемы с вакцинами и рост заболеваемости — трансляция»

«Мировая экономика, действительно, просела изрядно за прошедший год, последствия этого проседания, наверно, нам все ещё предстоит — там 3,5% проседание мировой экономики — глубоко проанализировать возможные последствия этого проседания», — сказал Песков.

При этом, по его словам, проседание российской экономики «было не столь существенным», что не является поводом для самоуспокоения российских властей: «Мы всё равно просели, но не столь серьезно».

По его словам, на сегодняшний день все государственные органы работают над инструментами по ускоренному выходу из экономической ямы.

Песков подчеркнул, что все заинтересованы в скорейшем выходе мировой экономики из кризиса.